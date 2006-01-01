Гранитная  мастерская

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Орбитальная , 12 А  корп. 40

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Памятники из гранита от 8800 руб. 

и мрамора от 6500 руб. в наличии и на заказ

 Изготовление от 3 дней

Скидка от 5% при заказе с сайта 

Беспроцентная рассрочка платежа от производителя

Гарантия по договору на работы- 1 год, на камень-25 лет

Принимаем  любые виды оплат

Установка и транспортировка памятников  в Ростове-на -Дону, Ростовской области  и  Краснодарском крае

При заказе памятника ваза из  натурального камняВ ПОДАРОК!

АКЦИИ

Гранитные памятники

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (80*40*5)

  • Тумба, цветник 

  • Портрет ручной работы

  • ФИО, года жизни

  • Бетонное основание армированное (150*90*10)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

25,000 руб.

21,500 руб.

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (100*50*8)

  • Тумба, цветник 

  • Портрет ручной работы

  • ФИО, года жизни

  • Бетонное основание армированное (150*90*10)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

39,000 руб.

32,300 руб.

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (100*50*8)

  • Тумба, цветник 

  • Портрет ручной работы

  • ФИО, года жизни

  • Бетонное основание армированное (150*90*10)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

32,000 руб.

29,200 руб.

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (120*60*8)

  • Тумба, цветник 

  • Портрет ручной работы

  • ФИО, года жизни

  • Бетонная площадка (120*180*15)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

48,000 руб.

42,000 руб.

Мраморные памятники

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (60*40*8)

  • Тумба, цветник 

  • Фото на эмалированной табличке (17*22)

  • ФИО, года жизни

  • Бетонное основание армированное (150*90*10)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

17,300 руб.

14,900 руб.

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (100*50*8)

  • Тумба, цветник 

  • Портрет ручной работы

  • ФИО, года жизни

  • Бетонное основание армированное (150*90*10)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

32,000 руб.

28,800 руб.

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (100*50*8)

  • Тумба, цветник 

  • Фото на эмалированной табличке (17*22)

  • ФИО, года жизни

  • Бетонное основание армированное (150*90*10)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

32,000 руб.

27,000 руб.

КОМПЛЕКТ ПАМЯТНИКА

  • Стела (120*60*8)

  • Тумба, цветник 

  • Портрет ручной работы

  • ФИО, года жизни

  • Бетонное основание армированное (150*90*10)

  • 2 Швеллера (1,5 м)

  • Установка памятника

37,000 руб.

32,450 руб.

Памятники на могилу

При выборе памятника на могилу близкого человека обычно ориентация идет на хорошее качество, ведь оно будет исполнять свою функцию многие годы. Надгробие должно выражать любовь, быть данью глубокого уважения к умершему. К покупке памятников подходят серьезно, внимательно, учитывая статус человека при жизни, чувства к нему семьи и многое другое.

Памятник на могиле - это свидетельство чистой любви и глубокого уважения к умершему. Гранитные и мраморные надгробия начали устанавливать на кладбище сравнительно недавно, ведь длительное время люди не могли себе позволить такую роскошь. Обычно на могиле ставили деревянный крест, который со временем прогнивал и требовал замены. Сейчас люди ориентируются на долговечность изделия, надгробие должно не только выражать скорбь, но и нормально переносить дождь, снег, сильный ветер и многое другое.

Установка памятника на могилу - это древняя традиция, которой не одно тысячелетие. Кладбища всегда были местом памяти об умершем, возможностью посещения погоста для скорби.

Современные памятники обозначают множество функций, среди которых:

  • идентификация. На надгробии всегда есть фотография усопшего, его полное имя, дата рождения и смерти. Это прежде всего помогает найти участок среди тысяч подобных;
  • принадлежность человека к религии. Так, на православных памятниках изображают крест, который символизирует связь с Богом;
  • выражение скорби близких усопшего. На надгробии оставляют трогательные эпитафии, цитаты, оформляют камень любимыми цветами умершего.

Памятник необходим прежде всего семье усопшего, это место на долгие годы станет частым для посещения, выражения чувств. Каждый человек заслуживает памяти о себе, красивого надгробия.

Купить памятник на могилу в Ростове-на-Дону можно на нашем сайте. Мы делаем надгробия по индивидуальным параметрам. Можно выбрать форму, размер, добавить крест, фотографию усопшего, цитату из Библии. Также можно заказать дополнительные элементы: вазы, оградки, стол и лавочку. Любое пожелание будет учтено.

Какие памятники бывают

Сегодня существует огромное множество видов памятников. Большинство материалов, которые сегодня выбирают, имеют высокое качество и износостойкость. Виды памятников на могилу разнообразны: от бюджетных до элитных. Выбор стоит делать в зависимости от желания заказчика.

Памятники различают по материалу изготовления, форме, назначению, вероисповедании, размеру, декоративным элементам.

Наиболее часто люди делают выбор среди этих 2 разновидностей:

  • Мрамор. Хорошо сохраняется в теплом и сухом климате, во влажной среде может быстро потерять внешний вид. Но очень красивый, структурный тип надгробий. Камень также легко поддается для исполнения сложных деталей оформления. Но впитывает грязь и не так долговечен, как гранит.
  • Гранит. Из этого материала получаются наиболее красивые надгробия. Можно вырезать элементы и со временем они не сотрутся. Также доступен большой выбор расцветок. Средний срок службы гранитного памятника - 100 лет, хорошо переносят перепады температур. Материал не впитывает влагу, не выцветает на солнце. Он легко обрабатывается, что позволяет декорировать надгробие по собственному желанию.  Не требует частого ухода.

Гранит называют более практичным, но мрамор выглядит эстетичнее. Обе основы имеют свои особенности,

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Почему мы?

Изготовлением памятников наша фирма занимается многие годы. Это деликатное дело требует предельной точности и уважительного отношения к заказчику, ведь надгробие будет стоять на могиле многие годы и напоминать об усопшем.

Мы предлагаем выгодные условия заказа памятников в Ростове-на-Дону:

  • большой выбор форм, размеров, цветом камня;
  • на выбор наиболее популярные гранитные и мраморные надгробия;
  • работу художника и гравировщика, который увековечит фото усопшего;
  • адекватные цены на изготовление и установку;
  • быстрые сроки изготовления;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту.

Изготавливаем и устанавливаем памятники с 2007 года

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Узнайте  из короткого видео когда нужно устанавливать памятник

Как происходит установка памятника

Установка памятника - еще одна обязательная услуга ритуального агентства. Данная процедура требует следованию правил, в том числе договоренности с кладбищем, непосредственно работ по установке, облагораживании могилы и другое.

На момент установки можно находиться на кладбище или приехать позже, осмотреть качество оказанной услуги и принять работу.

Установка памятника на могилу проходит в течение 1 дня, обычно до 3х часов. Обязательна подготовка могилы, заливка бетонного основания, который предупредит деформацию памятника в дальнейшем.

Цена установки памятника зависит от его размеров, веса, материала. Ведь большие надгробия требуют больших усилий и большего числа рабочих.

Натуральная плитка для облицовки бетонных оснований

Цена указана за 1 м/кв с работой по укладке

Absolut Blacke гранит

Китай

600*300*18

Цена 8 500 руб.

Blacke Galaxy гранит

Индия

600*300*15

Цена  8 000 руб.

Bella Whaite гранит

Китай

600*300*18

Цена 6 500 руб.

Imperial Red гранит

Индия

600*300*18

Цена 8 000 руб.

Rosso Levanto мрамор

Индия

600*300*20

Цена 13 000 руб.

Лабродарит Blue Pearl

Индия

600*300*18

Цена 13 852 руб.

Капустянский гранит

Украина

600*300*18

Цена 9 500 руб.

Лезниковский гранит

Украина

600*300*20

Цена 10 500 руб.

Tan Brown гранит

Индия

600*300*18

Цена 8 500 руб.

Дымковский гранит

Ленинград

600*300*18

Цена 10 500 руб.

Токовский гранит

Украина

600*300*20

Цена 11 500 руб.

Габбро(Карелия) гранит

Украина

600*300*20

Цена 9 500 руб.

Мрамор Половский

Индия

600*300*18

Цена 8 000 руб.

Керамогранит Шахтинский светлый

30*30

Цена 2 300 руб.

Керамогранит Шахтинский темный

30*30

Цена 2 700 руб.

Луковеций  анортозит

Украина

600*300*20

Цена 9 500 руб.

Лабрадорит

Украина

600*300*20

Цена 9 100 руб.

Керамогранит прожилки черный

60*60

Цена 4 200 руб.

Керамогранит прожилки коричневые

60*60

Цена 4 500 руб.

Мы  находимся по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 12А, корпус 40 

Какие документы вам нужны?

Заказать памятник на могилу в Ростове-на-Дону можно с помощью нашей организации. Мы подойдем к вопросу со всей серьезностью, подберем идеальный вариант, исходя из бюджета и пожеланий.

Для заказа обратитесь в ритуальную службу по номеру телефона, указанную на сайте, либо оставьте заявку и вам перезвонят. Вас проконсультируют и дадут всю информацию о необходимых документах.

Даже при небольшом бюджете можно купить памятник на могилу в Ростове-на-Дону и почтить память усопшего. Наша мастерская за кратчайшие сроки исполнит заказ и установит надгробие на погосте.

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Орбитальная , 12 А  корп. 40

Офис работает без выходных с 8:00 до 20:00

Гранитная мастерская

Память-бесценна

+7 (863)226-71-13

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