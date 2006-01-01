Памятник на могиле - это свидетельство чистой любви и глубокого уважения к умершему. Гранитные и мраморные надгробия начали устанавливать на кладбище сравнительно недавно, ведь длительное время люди не могли себе позволить такую роскошь. Обычно на могиле ставили деревянный крест, который со временем прогнивал и требовал замены. Сейчас люди ориентируются на долговечность изделия, надгробие должно не только выражать скорбь, но и нормально переносить дождь, снег, сильный ветер и многое другое.

Установка памятника на могилу - это древняя традиция, которой не одно тысячелетие. Кладбища всегда были местом памяти об умершем, возможностью посещения погоста для скорби.

Современные памятники обозначают множество функций, среди которых:

идентификация. На надгробии всегда есть фотография усопшего, его полное имя, дата рождения и смерти. Это прежде всего помогает найти участок среди тысяч подобных;

принадлежность человека к религии. Так, на православных памятниках изображают крест, который символизирует связь с Богом;

выражение скорби близких усопшего. На надгробии оставляют трогательные эпитафии, цитаты, оформляют камень любимыми цветами умершего.

Памятник необходим прежде всего семье усопшего, это место на долгие годы станет частым для посещения, выражения чувств. Каждый человек заслуживает памяти о себе, красивого надгробия.

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